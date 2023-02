Appell für schönere Radboxen in der Stadt Salzburg

Mit Graffitis beschmiert: Die Stadt-ÖVP bemängelt die "beginnende Verwahrlosung" bei einigen Radgaragen und plädiert für ein einheitliches Design. Die Nachfrage nach den Parkgelegenheiten für den Drahtesel ist weiterhin hoch.

Vor mittlerweile 20 Jahren wurden die ersten Radboxen beim Bahnhof in Salzburg-Itzling aufgestellt und Jahr für Jahr auf insgesamt 531 Stück in der ganzen Stadt ausgebaut. "Dementsprechend groß ist das Wirrwarr an unterschiedlichen Modellen, Farbgebungen und Materialien. Die optische Gestaltung stellt für das Stadtbild und den öffentlichen Raum eine Belastung dar", bemängelt Christoph Fuchs, Klubobmann der ÖVP in der Stadt Salzburg. "Exakt diese Unterschiede, aber auch die wilden Graffiti-Beschmierungen zeichnen ein Bild von beginnender Verwahrlosung."

Also stellte Fuchs ...