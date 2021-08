Aqua Salza sperrte in Rekordzeit wieder auf

Die gut einwöchige Schließung Anfang August war dennoch ein weiterer Nackenschlag für das Bad nach der monatelangen "Corona-Winterpause". Trotz der widrigen Umstände rüstet man sich aber schon für die Zukunft - mit einem umfangreichen Energieeffizienz-Projekt.

Es war wohl eine Verkettung mehrerer unglücklicher Zufälle, die in der Nacht von 7. auf 8. August dazu führte, dass im Aqua-Salza-Bad in Golling der Keller "geflutet" wurde: Einerseits war die Dichtung einer sogenannten Rückschlagklappe defekt, die den Wasserkreislauf in den Becken regelt (siehe Bild). Noch dazu hatte sich die Klappe offenbar geöffnet, aber aufgrund eines Stromausfalls keinen Impuls bekommen, sich wieder zu schließen. Mangels Strom sprangen außerdem die Pumpen im Keller nicht an - als der erste Bademeister beim ...