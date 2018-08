"Arab go Home": Unbekannter Sprayer treibt in Zell am See sein Unwesen

Die Polizei fahndet nach einem Graffiti-Sprayer, der in Zell am See zwei Hauswände mit ausländerfeindlichen Parolen beschmiert hat.

Passanten entdeckten am Samstag im Bereich der Bootsanlegestelle eine verunstaltete Esplanade. Ein Unbekannter hatte ein etwa ein Meter großes Graffiti mit dem Wortlaut "Arab go Home" aufgesprüht. Ein identes Graffiti konnte im Bereich des Bahnhofs gefunden werden. Die Polizei entfernte die Beschmutzungen. Die Ermittlungen laufen. Bereits in den vergangenen Tagen wurden Graffitis mit dem Wortlaut "Tourist go Home" an verschiedenen Orten in Zell am See wahrgenommen.

Quelle: SN