Arbeit, die nicht bezahlt wird und unbezahlbar ist

Der 5. Dezember ist der "internationale Tag des Ehrenamtes". An ihm soll der Millionen ehrenamtlich Tätigen gedacht und ihnen gedankt werden.

Im Tennengau sind es Tausende Menschen, vielleicht sogar Zehntausende, die sich in ihrer Freizeit unentgeltlich für andere Menschen einsetzen. Woran denkt man beim Thema Ehrenamt? An die Rettung und die Feuerwehr, vielleicht noch an die Bergrettung. Aber dann ist unser Bild des Ehrenamtes wieder vorbei. Dabei ist Ehrenamt so viel mehr. Es beginnt beim Fußballtrainer, der in seiner Freizeit die Kinder des Ortes trainiert, geht über die Schützen und die Kameraden bis hin zur Begleit- und Lesehilfe. In der Flüchtlingskrise sind zahlreiche kleine gemeinnützige Aktionen gestartet worden, um den Vertriebenen zu helfen, sich zu integrieren, Behördenwege zu absolvieren oder um einfach nur Zeit zu schenken. Zeit, die unbezahlbar ist.



Seniorinnen und Senioren ein Stück Normalität schenken

Ihre Zeit verschenkt beispielsweise Hannelore Schwaighofer. Die 53-Jährige ist seit 2012 Teil des Vereins Lebensfreude, der alle 14 Tage "ein Stückchen Normalität" in das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenwohnheims in Abtenau bringt. "Wenn wir zu unserem bunten Nachmittag kommen, so nennen wir unseren ehrenamtlichen Besuchstag, machen sich die Bewohnerinnen und Bewohner richtig schick. Wir bringen Abwechslung in ihr Leben", berichtet Schwaighofer. Weit mehr als 100 Stunden wenden sie und ihr Team pro Jahr dafür auf, älteren Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ihren Antrieb findet die Lammertalerin in den Bewohnern. "Man sieht die Freude förmlich. Wenn wir kommen, leuchten die Augen der Seniorinnen und Senioren", erzählt sie. "Wenn wir zum Beispiel singen und ein dementer Bewohner kann zwar nicht mehr mitsingen, aber man merkt, mit welcher Freude er im Takt mitklopft, da geht mir das Herz auf. Da freue ich mich, wenn ich wieder zu Besuch kommen darf."

Kinder von der Straße auf den Fußballplatz holen

Eine wichtige gesellschaftliche Stütze sind die ehrenamtlichen Jugendtrainer. So wie Christian Heis, der beim FC Puch sowohl die Kids trainiert als auch die Jugendabteilung des Vereins leitet. "Ich komme selbst aus dem Sport und habe gesehen, dass meine Trainer bis ins hohe Alter weitermachten. Dann hat mein Sohn zu kicken begonnen und ich wollte das, was ich im Judo über den Sport gelernt habe, weitergeben", erzählt er. Ihm ist es wichtig, die Kids von der Straße zu holen: "Wenn du 13-Jährige aus dem Verein nach Mitternacht am Bahnhof herumhängen siehst, ist das nicht schön." Zu wissen, dass er einen positiven Einfluss auf diese Kids hat, treibt ihn an. Denn "wer drei Mal die Woche trainiert, kommt auf keine dummen Gedanken."

Die Feuerwehr als ewiges Ehrenamt

Ein großer Teil der Ehrenamtler findet sich bei den Feuerwehren wieder, die, mit Ausnahme der Stadt Salzburg und Betriebsfeuerwehren, allesamt im Ehrenamt löschen. Im Bezirk Tennengau gibt es 13 Feuerwehren mit sechs Löschzügen und einer Betriebsfeuerwehr mit 1300 aktiven Mitgliedern. Einer von ihnen ist der Abtenauer Martin Zorec, der seit 1996 ehrenamtlicher Floriani ist. "Begonnen hat es aus der Familiendynastie heraus. Vater und Großvater waren bei der Feuerwehr. Mein ältester Sohn ist auch schon dabei", erzählt er.

Der Einstieg passiert oft durch Freunde und Familie, doch warum bleibt man dabei? Für Martin Zorec ist das breite Spektrum an Fortbildungsmöglichkeiten, welches ihm die Feuerwehr bietet, eine große Motivation. "Zurzeit durchlaufe ich gerade eine Drohnenausbildung. Das verändert die Einsatzmöglichkeiten", sagt er. Doch der größte und wichtigste Motivationsfaktor ist aber die Gemeinschaft. "Generell wächst in der momentanen Generation der Ich-Bezug immer stärker. Gemeinschaften wie die Feuerwehr, aber auch alle anderen Vereine, steuern da dagegen. Man hat in der Gemeinschaft ein gleiches Ziel, für das man arbeitet", erklärt der Vater dreier Kinder, warum er jedes Jahr Hunderte Stunden an unbezahlter Arbeit leistet.