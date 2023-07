Arbeit ist viel zu hoch besteuert

An vier Tagen in der Woche arbeiten und drei Tage frei haben, ist für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer attraktiv. Auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben Vorteile. In Großbritannien etwa haben 60 Unternehmen mit insgesamt knapp 3000 Angestellten an einer Studie teilgenommen. Ergebnis: Der Umsatz stieg, die Krankheitstage, der Stresslevel und die Fluktuation gingen zurück. Unternehmen aus dem Bereich IT, Bauwesen, Gastronomie, Gesundheit und Finanzen haben an dem Projekt teilgenommen.

Gegner der Viertagewoche fürchten, dass sich der Fachkräftemangel noch verstärkt. In Bereichen, wo es auch um Anwesenheit geht, wie im Gesundheitssektor oder in der Gastronomie könnten Versorgungslücken entstehen und Leistungen nicht mehr angeboten werden. Außerdem müssten Unternehmen teilweise mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Das können viele finanziell aufgrund der hohen Besteuerung des Faktors Arbeit nicht stemmen. Laut Wirtschaftskammer Österreich gingen im vergangenen Jahr in Österreich 47,8 Prozent der Arbeitskosten, die Betriebe für einen durchschnittlichen Arbeitnehmer aufwenden mussten, an den Staat - in Form von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen. Es ist längst überfällig, dass diese Steuersätze reduziert werden. Damit würde sich Arbeit mehr lohnen.