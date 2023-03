Arbeiten auf der A 10: "Das wird nicht lustig"

Landesrat Stefan Schnöll warnt vor den Auswirkungen der Tunnelsanierungen auf der Tauernautobahn.

Vorbereitende Maßnahmen sind schon erfolgt, im September, also nach der Sommersaison, werden die umfassenden Sanierungsmaßnahmen an Hiefler und Ofenauer Tunnel sowie an der Tunnelkette Werfen (Zetzenberg, Helbersberg, Brentenberg) so richtig beginnen.

Die zweite Bauphase läuft von September 2023 bis Juni 2024, wobei jeweils eine Tunnelröhre gesperrt wird und in der zweiten Gegenverkehr herrscht. Aus Rücksicht auf den starken Sommerreiseverkehr ruhen die Arbeiten von Juni bis September 2024. In diesem Zeitfenster stehen beide Tunnelröhren uneingeschränkt zur Verfügung. Dann beginnt ...