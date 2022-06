Arbeiter bei Einsturz von Kletterturm im Lungau schwerst verletzt: Prozess endet mit Diversion

Ein Arbeitsunfall mit schrecklichen Folgen hatte sich bereits im November 2018 in Mauterndorf auf dem Parkplatz der Großeckbahn ereignet. Sechs Mitarbeiter der Lungauer Bergbahnen waren damals dabei, einen 15 Meter hohen Kletterturm abzubauen, als das Klettergerüst einknickte und einstürzte. Eine massive Querstrebe traf einen damals 22-jährigen Arbeiter, der unter dem Gerüst eingeklemmt wurde. Der junge Mann (Opferanwalt Peter Macheiner) erlitt schwerste Verletzungen und ist seither querschnittgelähmt.

Am Freitag stand nun der Betriebsleiter der Bergbahnen wegen grob fahrlässiger schwerer Körperverletzung am Salzburger Landesgericht vor Einzelrichter Markus Hanl. Der Staatsanwalt lastete ihm an, er habe es "damals unterlassen, bei der Demontage des Gerüsts für die Einhaltung der nötigen Arbeitnehmerschutzvorschriften zu sorgen". Beispielsweise hätten die Arbeiter keine adäquate Schutzausrüstung getragen. Mitangeklagt war zudem die Lungauer Bergbahnen GmbH als Verband (nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz).

Der Betriebsleiter (Verteidiger: RA Harald Schwendinger) bekannte sich nicht schuldig: "Das Klettergerüst wurde in den 15 Jahren zuvor immer wieder auf- und abgebaut. Die Leute wussten ja, wie es geht - drei von ihnen waren früher beim Auf- und Abbau oft dabei. Ich habe ihnen auch diesmal den Auftrag zum Abbau erteilt, es gab in den Jahren zuvor nie Probleme." Eine eigene Unterweisung der Arbeiter habe er am Unfalltag aber nicht durchgeführt, so der Betriebsleiter. Letztlich übernahm er doch Verantwortung und erhielt im Rahmen einer Diversion eine Geldbuße von 2200 Euro. Im Fall des Verbands wird das Strafverfahren unter Setzung einer Probezeit von zwei Jahren eingestellt.