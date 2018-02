Arbeiter bei Staubexplosion in Wals-Kleßheim schwer verletzt

Bei einer Staubexplosion im Spanplattenwerk Kaindl in Wals-Kleßheim ist am späten Sonntagabend ein 49-jähriger Arbeiter verletzt worden. Der Mann wollte einen zurzeit stillgelegten Silo reinigen, als es zu der Verpuffung kam. Bei den Löscharbeiten waren rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz, informierte die Polizei am Montag.

Der 49-Jährige hatte vor Beginn der Reinigung die Silotüre geöffnet und eine Handlampe hineingestellt. Dabei kam es zur Verpuffung. Der Arbeiter wurde dabei verletzt. Das Rote Kreuz lieferte ihn nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Landeskrankenhaus ein. Da durch die Explosion die Brandmeldeanlage losging, rückten etwa 100 Feuerwehrleute aus der Umgebung aus, die Glutnester ablöschten. Für die Klärung der Ursache sind laut Polizei noch weitere Erhebungen notwendig.

(SN)