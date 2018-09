Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Freitag Abend in der Produktionshalle einer Holzverarbeitungsfirma in Reitdorf in der Gemeinde Flachau. Ein Arbeiter (48) war im Zuge von Wartungsarbeiten mit seiner rechten in die automatisierte Hobelmaschine geraten, wodurch er sich drei Finger teilweise abtrennte.

SN/apa (archiv/gindl)