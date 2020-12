Arbeiter in Salzburg durch Stromschlag schwer verletzt

Der Mann erlitt an einer Hand Verbrennung zweiten Grades.

In der Stadt Salzburg ist am späten Donnerstagvormittag ein 38-jähriger Mann aus Freilassing (Bayern) durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. Der Arbeiter hatte Batterien an eine sogenannte Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) angeschlossen - sie sorgt dafür, dass Netzstörungen oder Stromausfälle bei elektrischen oder elektronischen Geräten ausgeglichen werden - als es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Kurzschluss kam.

Wie die Polizei berichtet, erlitt der Mann durch den daraus entstandenen Lichtbogen eine Verbrennung zweiten Grades an der linken Hand. Er musste vom Roten Kreuz ins Uniklinikum Salzburg eingeliefert werden.

Quelle: APA