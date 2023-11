Die Polizei sperrte die Fundstelle ab, der Entminungsdienst rückte an.

Bei Grabungsarbeiten der Lawinen- und Wildbachverbauung im Gemeindegebiet von Wald im Pinzgau staunten die Arbeiter nicht schlecht, als sie Mittwoch am Vormittag auf eine Granate aus dem 2. Weltkrieg stießen. Die Baustelle in der Nähe des Bahnhofes in Krimml wurde ...