Arbeiter schlug Feuerwehrfrau nieder: Fünf Jahre Haft

Salzburger Schöffensenat fällte am Mittwoch das noch nicht rechtskräftige Urteil gegen einen 24-jährigen Pongauer. Das Opfer leidet ein Jahr nach der brutalen Attacke noch an den Folgen.

"Ich möchte mein Leben gerne wieder haben. Ich traue mich aus Angst nicht mehr raus und jedes Mal, wenn ich mich in den Spiegel schaue, sehe ich, was mir angetan worden ist." Dies sagte jene 42-jährigen Pongauerin und Mutter einer Tochter bei einer kontradiktorischen Befragung vor einer Richterin aus. Dass die Frau nicht mehr mit jenem 24-jährigen Arbeiter aus Bischofshofen, der sich am Mittwoch wegen absichtlich schwerer Körperverletzung vor einem Schöffensenat zu verantworten hatte, zusammentreffen will, erschien verständlich.

Aus nicht verständlichen Gründen habe der Mann in der Nacht zum 18. März des Vorjahres die Frau auf offener Straße mit der Faust ins Gesicht geschlagen und auch noch mit seinen, mit Stahlkappen versehenen Arbeitsschuhen ins Gesicht getreten. Die Pongauerin befand sich am Heimweg von der Zeugstätte der örtlichen Feuerwehr, wo sie zuvor angelobt worden ist.

Bei der brutalen Attacke habe ihr der Täter auch noch die Uniformbluse und den BH zerrissen, so das Opfer.

Drei Stunden nach der Gewalttat konnten Polizeibeamte den damals 23-Jährigen ausforschen und festnehmen. Ein Alkotest ergab 1,28 Promille. Er habe an diesem Abend die Pensionierung eines Arbeitskollegen mitgefeiert und habe sich anschließend noch auf die Suche nach einem offenen Gasthaus gemacht.

"Warum haben sie die Frau so brutal attackiert?", wollte Staatsanwältin Barbara Fischer vom Angeklagten, der für zwei Kleinkinder sorgepflichtig ist, wissen. Zuvor wurde dem Gericht ein Foto gezeigt, auf dem die Frau mit geschwollenen Augen, Blutergüssen und Prellungen zu sehen ist. Der bullige Arbeiter konnte keine konkrete Antwort geben. Die Frau, die er aus seiner Wohnsiedlung vom Sehen her kenne, habe sich bei ihm eingehängt. Als sie ein Handy herausholte, habe er panisch reagiert, aus Angst, sie könnte die Polizei anrufen. Einen Faustschlag und den Tritt ins Gesicht gab er zu.

"Sie haben ein Aggressionspotenzial, das nicht alltäglich ist", betonte die Staatsanwältin und hielt dem 24-Jährigen dessen vier Vorstrafen wegen Körperverletzungen vor. Zuletzt war er mit einem Jahr Gefängnis, bedingt auf drei Jahre, davongekommen. Nun fordere sie eine strenge, unbedingte Haftstrafe.

Nach einer längeren Beratung fällte der Schöffensenat unter dem vorsitzenden Richter Albrecht Mandl das Urteil: Fünf Jahre Gefängnis. Für die Staatsanwältin ist dies zu wenig, sie hat Strafberufung angemeldet. Das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.