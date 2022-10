Arbeiter stürzte auf Baustelle in Bad Gastein 18 Meter in die Tiefe - tot

Steirer (55) war im sechsten Stock mit Putzarbeiten beschäftigt, als ein Schalungsträger brach.

Zu einem tödlichen Arbeitsunfall kam es am Montag in Bad Gastein. Arbeiter errichteten auf einer Baustelle bei einem neu angelegten Liftschacht in den diversen Stockwerken Plattformen mit Doka-Trägern (Schalungsträgern) und Holzpfosten. Im sechsten Stock führte ein 55-jähriger Steirer Putzarbeiten durch, als ein Doka-Träger brach - der Arbeiter stürzte 18 Meter in die Tiefe. Trotz rascher Erster Hilfe erlag er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.