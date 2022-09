Arbeiter wurde in Sägewerk schwer verletzt

Der 22-Jährige geriet zwischen ein Förderband und eine Umlenkrolle. Ein Kollege hörte die Hilferufe des Mannes und konnte ihn befreien.

Ein 22-jähriger Arbeiter erlitt am Montagvormittag in einem Sägewerk in St. Michael im Lungau schwere Verletzungen. Der Mann war bei Reinigungsarbeiten aus unbekannter Ursache mit seinem linken Arm zwischen ein Förderband und eine Umlenkrolle geraten. Er konnte sich nicht selbst befreien. Ein Kollege hörte die Hilferufe des 22-Jährigen und eilte zu ihm. Er stoppte das Förderband, durchtrennte es und konnte den Schwerverletzten schließlich befreien. Der Rettungshubschrauber Martin 1 flog den 22-Jährigen in das UKH nach Salzburg. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.