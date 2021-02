Arbeiterin in Salzburger Firma mehrmals vergewaltigt: Acht Jahre Haft für Vorgesetzten

55-Jähriger Vorarbeiter hatte im Prozess am Salzburger Landesgericht seine Unschuld beteuert. Der Schöffensenat schenkte ihm jedoch keinen Glauben. Das Urteil wegen Vergewaltigung, geschlechtlicher Nötigung und Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung ist nicht rechtskräftig.

Ins Finale ging am Mittwoch der Schöffenprozess gegen einen 55-jährigen - inzwischen ehemaligen - Vorarbeiter einer Fabrik, der eine Mitarbeiterin drei Mal vergewaltigt sowie etliche Male sexuell bedrängt und geschlechtlich genötigt haben soll. Der Angeklagte hatte zum Auftakt des Prozesses (Vorsitz: Richterin Martina Kocher) am Montag die massiven Vorwürfe von Staatsanwältin Elena Haslinger allesamt zurückgewiesen und seine Unschuld beteuert.

Der Anklage zufolge machte die Mitarbeiterin zwischen 2015 und 2018 ein Martyrium durchgemacht haben. Der unbescholtene 55-Jährige aus dem Land Salzburg, er war ihr direkter Vorgesetzter in dem Werk, soll der Frau gegenüber zunächst anzügliche Bemerkungen gemacht haben. Ende 2015 sei es zu ersten sexuellen Übergriffen gekommen. Insgesamt drei Mal soll der Angeklagte die Mitarbeiterin auch vergewaltigt haben, indem er, so Haslinger, gegen ihren Willen an ihr beischlafsähnliche Handlungen vollzog. Der 55-Jährige habe der Frau gedroht, er werde ihr schwerere Arbeiten auftragen, wenn sie sich nicht sexuell gefügig zeige. Auch nach einem Zusammenbruch und einem Suizidversuch der Arbeiterin 2016 habe sie der Angeklagte weiter sexuell attackiert. Und gezwungen, ihm per WhatsApp Nacktbilder von ihr zu schicken. Aus Angst vor Repressalien, so die Staatsanwältin, habe sie zunächst keine Anzeige erstattet. Erst 2018 wandte sich die Frau ans Gewaltschutzzentrum und an die Firmenleitung - der 55-Jährige wurde entlassen. Laut Anklage erlitt das Opfer eine posttraumatische Belastungsstörung infolge der sexuellen Übergriffe.

Der Vorarbeiter beteuerte im Prozess, die Frau nie sexuell genötigt, geschweige denn vergewaltigt zu haben. Dass ihn die Arbeiterin belastete, beruhe möglicherweise auf einem Komplott von ihr und dem Betriebsrat gegen ihn. - Der Schöffensenat erkannte den 55-Jährigen am späten Mittwochnachmittag anklagekonform für schuldig. Urteil: Acht Jahre Haft. Zudem wurde der Frau ein Teilschmerzensgeldbetrag in Höhe von 15.000 Euro zugesprochen. Nicht rechtskräftig.