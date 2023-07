Arbeiterkammer bietet kostenlose Nachhilfe

Die Arbeiterkammer Salzburg unterstützt Kinder ihrer Mitglieder mit dem kostenlosen "LernKompass".

Bei fast jedem dritten Salzburger Schulkind besteht Nachhilfebedarf, aber nicht jede Familie kann sich das leisten. Im Schnitt gaben Salzburger Eltern heuer pro Schulkind knapp 820 Euro für Nachhilfe aus. Im Schuljahr davor waren es noch 570 Euro - ein Anstieg um mehr als 43 Prozent. "Die Teuerung macht zusätzliche Lernangebote für viele Familien unleistbar. Der Bildungserfolg unserer Kinder darf aber nicht vom Geldbörsel der Eltern abhängen", sagt AK-Präsident Peter Eder.

Deshalb bietet die Arbeiterkammer Salzburg nun als Pilotprojekt - in Kooperation mit "LernProfi" - für ihre Mitglieder den kostenlosen "LernKompass" an.

Lernbegleitung in Kleingruppen

Dazu gehören ein Sommer-Intensivkurs sowie ab Herbst 2023 eine Lernbegleitung und individuelle Online-Nachhilfe für insgesamt bis zu 400 Schülerinnen und Schüler. In der Woche nach Schulbeginn - ab 18. September - geht die Lernbegleitung in Kleingruppen los, dabei werden maximal vier bis fünf Schülerinnen und Schüler pro Gruppe unterrichtet. Im gesamten Projektzeitraum (18 Wochen exklusive zwei Wochen Weihnachtsferien) können in diesem Rahmen landesweit 1728 Teilnahmen ermöglicht werden. Geplant sind zwei Zyklen mit neun bis zehn Einheiten pro Kind.

Unterrichtet wird im Tennengau in den Räumlichkeiten von LernProfi in der AK-Bezirksstelle Hallein. Weitere Informationen: Hilla Lindhuber: ☎ 0662/8687-422 (AK Salzburg) und Jenni Kaiser, Pädagogische Leitung, LernProfi:

☎ 0664/93 11 18 84.