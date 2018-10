Arbeitsinspektorat schließt in Salzburg eine Baustelle pro Woche

Die Zahl der Arbeitsunfälle auf Baustellen geht in Salzburg weiter zurück. Allerdings nimmt die schwere der Unfälle zu. Arbeitsunfälle kosten in Salzburg 30 Millionen Euro.

Das Jahr 2017 war ein schwarzes Jahr auf Salzburgs Baustellen. Bei sieben Arbeitsunfällen kam es zu tödlichen Verletzungen. Im Jahr davor hat es keinen einzigen tödlichen Baustellenunfall im Bundesland gegeben. Das Arbeitsinspektorat nahm dies zum Anlass, die Kontrollen auf Baustellen in diesem Jahr zu verstärken. Seit Jahresbeginn besuchten die Mitarbeiter des Arbeitsinspektorates 1100 Baustellen, sagt Leiter Ferdinand Loidl. "Bis zum Jahresende wollen wir etwa 1300 Kontrollen durchführen. Das wäre eine Steigerung von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr."

Bei Gefahr im Verzug muss gehandelt werden

Beanstandungen gibt es für die vier Mitarbeiter des Inspektorates, die für den Baustellenbereich zuständig sind, regelmäßig. "Im Schnitt sperren wir ein Mal pro Woche eine Baustelle, weil dort Gefahr im Verzug ist." Wenn etwa eine Künette, in der gearbeitet würde, nicht abgesichert sei oder Personen ungesichert auf Hausdächern arbeiten würden, müsse man handeln. Prinzipiell sehe man es aber nicht als Hauptaufgabe, zu strafen, sondern zu beraten. "Unser Ziel ist es ja, dass auf den Baustellen sicherer gearbeitet wird."

Jeder Arbeitsunfall kostet 22.000 Euro

Ein Arbeitsunfall käme einem Unternehmer jedenfalls teuer zu stehen. Das sagt Baugewerkschafter Andreas Huss. "Im Schnitt kann bei einem Arbeitsunfall mit Kosten von 22.000 Euro gerechnet werden. Wenn man diese Kosten auf die gut 1500 Unfälle vom Vorjahr aufrechnet, kommt man auf eine Summe von 30 Millionen Euro." Gar nicht zu beziffern sei das persönliche Leid, das mit schweren Unfällen einhergehe. Das betreffe nicht nur die betroffenen Personen sondern auch die Angehörigen.

89,5 Unfälle pro 1000 Bauarbeitern

Im Schnitt kommt es jährlich pro 1000 Bauarbeitern zu 89,5 Unfällen. Bei allen Arbeitnehmern liegt dieser Wert bei 25 Unfällen pro 1000 Personen. Dieser Wert sei insofern bedauerlich, als eigentlich alle Unfälle am Bau vermeidbar wären, sagt Huss. Deshalb sei auch die Prävention in diesem Bereich so wichtig. "Deshalb schmerzen auch die Vorhaben der Regierung, die Lohnnebenkosten zulasten der AUVA zu senken, die sehr wichtig in der Präventionsarbeit ist. Damit spart man auf längere Sicht kein Geld, sondern verursacht Mehrkosten."

Quelle: SN