Arbeitskollegen im Flachgau mit Messer in Oberschenkel gestochen

Zu einer Messerattacke kam es am Mittwochvormittag in einer Firma im Flachgau. Ein Syrer (29) stach seinem rumänischen Arbeitskollegen (42) mit einem Messer in den Oberschenkel. Der Syrer wurde kurz darauf von der Polizei festgenommen. Er ist laut Polizeiaussendung geständig und gab an, die Tat geplant zu haben, da ihn der Rumäne angeblich mit Haarausfallpulver vergiften habe wollen.

BILD: SN/CHRISTIAN SPRENGER Symbolbild.