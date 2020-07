Arbeitsunfälle in Salzburg forderten drei Verletzte

51-Jähriger stürzte bei Dacharbeiten durch eine Glasscheibe.

Gleich drei schwerere Arbeitsunfälle haben sich am Freitagvormittag in Salzburg ereignet. Ein 51-jähriger Oberösterreicher war im Flachgau mit Dachabrissarbeiten beschäftigt. Vor Beginn der Arbeit stellte er das benötigte Werkzeug auf eine Ziegelplatte. Anschließend stieg er selbst auf die Platte, um das Werkzeug auf das 2,40 Meter hohe Dach zu hieven. Durch die Gewichtsverlagerung brach jedoch der Stein. Der Oberösterreicher kam dadurch zu Fall, durchschlug mit seinen Füßen eine Glasscheibe und blieb darin mit den Unterschenkeln hängen. Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit dem Roten Kreuz in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht.

Von Holzlatte am Kopf getroffen

Auf einem Firmengelände im Flachgau versuchte ein 33-jähriger Salzburger gemeinsam mit einem Arbeitskollegen, eine Holzlatte von einem rund drei Meter hohen Regal auf einen Gabelstapler umzuladen. Dabei stürzte die Holzlatte auf den Kopf des 33-Jährigen. Das Rote Kreuz brachte den Verletzten ins Unfallkrankenhaus Salzburg.

Von Leiter gestürzt

Im Lungau stürzte ein 59-jähriger Tennengauer von einer Leiter aus einer Höhe von rund 1,5 Meter. Der Mann war gerade dabei gewesen, eine Fernsteuerung für eine elektrische Markise zu programmieren. Nach der Erstversorgung wurde er vom Roten Kreuz in die Landesklinik Tamsweg transportiert.

Quelle: SN