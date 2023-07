Arbeitsunfall auf der A10: Bauarbeiter von umfallendem Gerüst getroffen

Am Montagnachmittag wurde ein 22-jähriger Arbeiter auf einer Baustelle auf der A10 von einem Gerüst getroffen. Das Rote Kreuz brachte den Österreicher ins Spital.

Auf der Tauernautobahn kam es am Montag um etwa 14 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 22-Jähriger wurde auf einer Baustelle der Asfinag bei Werfen von einem umfallenden Gerüst getroffen.

Dadurch wurde der junge Mann schwer verletzt, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Er erlitt Verletzungen am Kopf und an einem Knie - außerdem sei einer seiner Oberarme und eine Rippe gebrochen. Damit ein Rettungshubschrauber den Arbeiter ins Spital transportieren konnte, muss dieser auf der Autobahn landen. Die A10 war deshalb am Montagnachmittag vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden.