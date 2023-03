Durch eine Stichflamme ist ein 31-jähriger Flachgauer bei Arbeiten an einer neuen Photovoltaikanlage in der oberösterreichischen Gemeinde Lengau (Bezirk Braunau) verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Sonntag gegen 9.10 Uhr in einer Firma in Lengau. Ein 31-Jähriger aus dem Flachgau sowie ein 51-Jähriger aus der Stadt Salzburg führten zu diesem Zeitpunkt Abschaltungen sowie Anklemmarbeiten an einer neu zu errichtenden Photovoltaik-Anlage durch.

Während dieser Arbeiten kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Kurzschluss und der Entwicklung einer Stichflamme. Dabei wurde der 31-Jährige unbestimmten Grades verletzt.