Ein schlecht ausgerüsteter Bergsteiger, der sich am Samstag im Steinernen Meer bei Maria Alm (Pinzgau) verstiegen hat, ist in der Dunkelheit in einer aufwendigen Rettungsaktion unverletzt geborgen worden. Der …

Ein Oberösterreicher ist am Samstag in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) bei der Suche nach einem Ski, den sein Bekannter im Winter verloren hatte, in Bergnot geraten. Der 57-Jährige und seine Frau radelten von …

Chronik

Am Freitag wurde das Rote Kreuz sowie die Feuerwehr Zell am See zu einem Unfall am Mitterbergweg in Zell am See gerufen. Ein Auto war eine Böschung hinabgestürzt. Eine Person wurde verletzt.