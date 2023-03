Lend: 42-Jähriger geriet in SAG-Werk mit Hand in Schlagbolzen einer Presse

Schwere Verletzungen an der linken Hand hat in der Nacht auf Montag ein 42-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall in Lend erlitten.

Das Unglück ereignete sich am Sonntag gegen 23.40 Uhr in dem Industriebetrieb SAG in der Pinzgauer Gemeinde. Ein 42-jähriger Mitarbeiter der Firma rutschte ohne Fremdeinwirkung bei Arbeiten vor einer Presse am öligen Boden aus und geriet mit der linken Hand in den Schlagbolzen der Presse. Der 42-Jährige wurde dadurch an der linken Hand schwer verletzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Arbeiter bereits durch Arbeitskollegen aus der Presse befreit. Der Verletzte wurde durch einen Notarzt erstversorgt und anschließend ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach Schwarzach gebracht.