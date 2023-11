Archäologin bedruckt in Seeham Tücher, T-Shirts und Taschen

Ihr Aketiria Studio befindet sich im Bioart Campus Seeham. Antonia Zangl, die immer schon gern gezeichnet hat, veredelt nun in Handarbeit Textilien mit dem Siebdruckverfahren.

Woher der Name "Aketiria" stammt, verrät Antonia Zangl sogar auf ihrer Homepage. Er kommt aus dem frühgriechischen Kreta und bezeichnete Frauen, die Textilien veredelten. "Man hat Tontäfelchen gefunden, die von den Menschen in der Antike wie ein Notizblock genutzt wurden. Sie geben Aufschluss über die Tätigkeiten anno dazumal", sagt die Perwangerin, die sich naturgemäß auch für Geschichte interessiert. Sonst hätte sie nicht Archäologie und Alte Geschichte in Salzburg Beruflich verschlug es sie nach dem Studium in verschiedene Büros - zu ihren Arbeitgebern zählten eine Möbelkette, das Stift Michaelbeuern und bis heute die Software-Entwickler-Firma ihres Mannes.

Siebdruck als Kunsthandwerk

"Als Archäologin gibt es meist nur befristete Anstellungen. Das war für uns als Paar nicht ideal, denn wir wollten eine Familie gründen." Jetzt, wo ihre Tochter elf und ihr Sohn acht Jahre alt sind, findet die gebürtige Salzburgerin Zeit, sich endlich kreativ zu verwirklichen. Die Errichtung des Bioart Campus in Seeham war der Startschuss für ihre Druckwerkstatt. In den Räumen von M.M Professional kann Zangl draufloswerken. "Das Siebdruckverfahren ist ein echtes Handwerk. Es ähnelt ein bisschen dem Linoldruck", sagt sie.