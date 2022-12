Weihnachtswünsche von Salzburger Familien und Menschen in Not

Für viele Salzburgerinnen und Salzburger geht es in der Weihnachtszeit ums blanke Überleben. Womit Hilfesuchende in diesen Tagen vorstellig werden.

Für 150 Kinder aus 70 Familien, die in der Stadt Salzburg in Armut leben, gingen am Donnerstag die Wünsche ans Christkind in Erfüllung. Wie jedes Jahr bereitete das Team von ArMut teilen den Familien in der Pfarre Mülln kurz vor dem Heiligen Abend ein besinnliches Weihnachtsfest. "Heuer waren um 20 Kinder mehr hier als im Vorjahr", sagt Leiter Thomas Neureiter. Die Salzburger Neos sammelten auch heuer Spenden zum Kauf der Geschenke.

Neureiter schildert, mit welchen Anliegen die Menschen in den vergangenen Tagen in die Pfarre Mülln gekommen sind. Eine Alleinerzieherin wisse nicht, was sie ihren Kindern am Heiligen Abend als Weihnachtsessen kochen solle. Das Geld reiche nur noch für zwei Tage. ArMut teilen hilft der Frau mit Lebensmittelgutscheinen und einer finanziellen Notüberbrückung. "Anfragen wie diese erreichen uns in der Weihnachtszeit in großer Zahl", sagt Neureiter.

Ein Mindestpensionist, der mit 930 Euro das Auslangen finden muss, weiß nicht mehr, wie er die monatliche Strom- und Heizkostenrechnung von 170 Euro begleichen soll. 400 Euro zahlt er für die Miete - dank der Wohnbeihilfe, die ihm gewährt wird. Zum Leben bleiben ihm 360 Euro pro Monat. Zum Jahresende werden 200 Euro für das Grab der verstorbenen Mutter fällig. ArMut teilen übernimmt nun einen Teil der Energiekosten.

Und was wünscht sich eine Alleinerzieherin, deren Tochter gerade sehr jung selbst ein Kind geboren hat, die vom Kindesvater verlassen wurde und nun bei der Mutter Unterschlupf bekommt? "Wir leben in einem alten Haus, das nicht isoliert ist und eine alte Ölheizung hat, die immer wieder Aussetzer hat", schrieb die Frau an Neureiter. Für das Baby sei es im Zimmer zu kalt. Die Frau selbst ist aufgrund einer Erkrankung nicht arbeitsfähig. Eine Spenderin schenkt der Familie nun 600 Liter Heizöl.

SN/armut teilen Einige der Wunschzettel von Kindern an das Team von ArMut teilen in der Pfarre Mülln.

Um 7 Uhr Früh habe dieser Tage eine Frau in der Pfarre Mülln angeklopft, sagt Neureiter. Sie habe die Nacht bei Minusgraden im Freien verbracht. "Sie schläft auf einem der Stadtberge in Salzburg und bat um 80 Euro für ein Zelt, das im Winter Regen und Schnee standhält." Neureiter übergab der Frau 100 Euro.

Vorstellig wurde auch eine 50 Jahre alte Frau, die ihren älteren Mann pflegt, der nach einem Schlaganfall im Rollstuhl sitzt und eine Beinamputation hinter sich hat. Eigentlich bräuchte er rund um die Uhr Betreuung. Das Paar lebt von der Invalidenpension des Mannes mit Pflegestufe 2. "Ich pflege meinen Mann gern, wir leben bescheiden, aber die Medikamente, die Selbstbehalte, die Windeln, uns bleibt kein Spielraum, jetzt muss ich 140 Euro für die Wartung der Gastherme zahlen." ArMut teilen übernimmt nun die Kosten für die Windeln. "Und dann gibt es vor allem die Wünsche, die nicht mit Geld zu erfüllen sind", sagt Neureiter und zählt auf: "Schmerzen lindern, Krankheiten bekämpfen, Verluste von nahen Angehörigen verarbeiten und ganz oben auf der Weihnachtswunschliste: ein normales Leben."

Sehr viele Weihnachtsbriefe hat auch Johanna Mendoza vom Volkshilfe-Projekt "Kinderarmut abschaffen" bekommen. "Zu Schulbeginn haben sie uns schon die Türen eingerannt und jetzt gibt es ebenfalls wieder sehr viele Anfragen." So berate sie derzeit eine 21-jährige alleinerziehende Mutter, die in einer Wohnung lebt, in der es keine Küche gibt. Eine andere Klientin habe keine Heizung, nur einen Heizstrahler. Und den traut sie sich wegen der hohen Stromrechnung nicht einzuschalten. "Mir erklären Leute, dass sie ihren Job verloren haben und jetzt kein Geld mehr für Weihnachtsgeschenke haben. Gestern kam ein Mann zu mir, der sechs Kinder hat und hat um Supermarktgutscheine gebeten. Sein Konto ist bereits jetzt leer."



Spenden:

ArMut teilen kann unter folgender Kontonummer unterstützt werden:

IBAN: AT72 3400 0328 0441 1609



Spenden für "Kinderarmut abschaffen" der Volkshilfe gehen auf:

IBAN: AT77 6000 0000 0174 0400