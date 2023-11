Armut im Pinzgau: Wenn jeder Funken Wärme Sorgen bereitet

Das teure Leben macht immer mehr Menschen zu schaffen, auch im Pinzgau greifen viele Existenzängste um sich. Im Pfarrsaal Saalfelden wurde dazu diskutiert.

Bei Silvia Kroisleitner werden heuer viele Leute vorstellig, die bisher schon nicht im Überfluss lebten, aber noch halbwegs über die Runden gekommen sind. "Armut ist für mehr Menschen in der unteren Mittelschicht plötzlich ein Thema geworden", sagt die Sozialberaterin des Caritaszentrums Zell am See. "Für Haushalte mit nur einem Einkommen geht es sich oft gar nicht mehr aus. Das Problem: Die Scheu ist groß, bis man überhaupt um Hilfe bittet - es sagt ja keiner gern, dass er nicht mehr zurechtkommt. Aber mit der Zeit vervielfachen sich die Problematiken. Ängste, Sorgen, Schlafstörungen, psychische Störungen - die ständigen finanzielle Nöte im Hinterkopf hebeln die Leute aus."

Eine Betroffene gibt Einblicke in ihre Misere

Karin K. aus Saalfelden geht offen mit ihrer Lebenssituation um. Sie kam der Liebe wegen vor vielen Jahren von Deutschland nach Salzburg. Als Mutter von vier Kindern war sie in Österreich nur geringfügig beschäftigt, ihr Mann der Hauptverdiener. Mittlerweile ist sie 63, geschieden und auf Sozialhilfe angewiesen, bis sie in drei Jahren endlich ihren deutschen Rentenanspruch hat. Einen kurzen Auszug von der Misere der Frau gibt die Caritas wie folgt wieder: "Nach Abzug der Fixkosten wie Miete und Strom bleiben rund 200 Euro, um alle anderen Ausgaben zu decken. Etwa 50 Euro beträgt aber allein der Wocheneinkauf. Als Diabetikerin muss sie auf eine spezielle Ernährung achten, die ohnehin häufig teurer ist als herkömmliche. Und eigentlich sollte sie aufgrund der Krankheit monatlich zur medizinischen Fußpflege, um einem Diabetikerfuß, der im schlimmsten Fall zur Amputation führen kann, vorzubeugen. Diese 50 Euro sind nun nicht mehr drinnen. Die Frau spart, wo sie nur kann. Das bedeutet auch, oft im Dunkeln zu sitzen und die Wäsche seltener zu waschen, um die Stromrechnung zu senken."

Kinderarmut als brennendes Thema

Im Pfarrsaal Saalfelden fand vorige Woche eine Diskussions- und Infoveranstaltung statt. Neben Silvia Kroisleitner auf dem Podium: LAbg. Barbara Thöny (SPÖ) und Saalfeldens Sozialausschussvorsitzender Markus Bauhofer (ÖVP). Thöny hielt bedauernd fest: "In Sozialmärkten geht die Post ab und bei der Schuldnerberatung gibt es teils wochenlange Wartezeiten." Insbesondere ging die SPÖ-Sozialsprecherin auf das Thema Kinderarmut ein: "Jedes fünfte Kind in Österreich ist armutsgefährdet. Es gäbe eine Lösung: das von der Volkshilfe entwickelte Modell der Kindergrundsicherung. Es wurde zwei Jahre lang geprüft, aber beim Bund geht nichts in diese Richtung weiter. Über eine Reichensteuer wäre die Kindergrundsicherung leicht finanzierbar."

Nicht nur was die Unterstützung für die Kleinsten betreffe - "letztlich braucht es strukturelle, langfristige Hilfsangebote, keine punktuellen Sachen und Einmalzahlungen", sagte Kroisleitner, die sich auch einen "Aktionsplan zum leistbaren Wohnen" erhofft. Und dass bei den "langen Bearbeitungsdauern bei Wohnbeihilfe-Ansuchen" oder der "Ausweitung des Kautionsfonds von der Stadt Salzburg aufs Land" endlich Fortschritte gelängen.



Verständnis für den Unmut von Menschen auf Wartelisten

Auf Gemeindeebene sagte Markus Bauhofer, dass in dieser "extrem herausfordernden Zeit" alles Menschenmögliche im Sozialamt getan werde. "Ich habe Verständnis für alle Leute, die frustriert, verzweifelt, besorgt sind, wenn sie eine Familie zu versorgen haben, vielleicht eine günstigere Wohnung brauchen und dann auf einer Warteliste landen, weil gerade nichts Passendes verfügbar ist. Wir versuchen so gut wie möglich, den Bedürfnissen nach geförderten Wohnungen gerecht zu werden, aber auch wir können leider gewisse Dinge nicht herbeizaubern."

Karin Kaserer weiß, dass sie durch die Hilfe von Sozialarbeiter/-innen des Caritaszentrums Zell am See nicht ganz alleingelassen wird. So wurde sie zum Beispiel schon mit Lebensmitteln unterstützt. Oder bei den Weihnachtsgeschenken für die Enkelkinder. Oder über das Projekt "Funken Wärme" bei den Heizkosten. Und kürzlich erhielt die Seniorin eine Energiesparberatung direkt in ihrer Wohnung - inklusive Gratis-Gerätetausch. "Eine neue Waschmaschine hätte ich mir nie leisten können."

Barbara Thöny will alle wesentlichen Punkte des Diskussionsabends zusammenfassen und mit den frisch gesammelten Erkenntnissen einen Antrag im Landtag stellen. Einstweilen hofft sie auf viele Unterzeichnende bei der Petition zur Abschaffung der Kinderarmut.