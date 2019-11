Die seinerzeit von Max Luger in der Pfarre Mülln gegründete Initiative ArMut teilen feiert ihren 15. Geburtstag. Im Vorjahr verteilten sozial Engagierte auf diese Weise 19.680 Euro um.

Er sei jetzt seit drei Wochen in Salzburg-Süd, sagt Pfarrer Alois Dürlinger. Seither sei kein Tag vergangen, an dem nicht jemand an die Tür geklopft und um Hilfe gebeten habe. "Vielen sieht man die Armut nicht an. Es sind Krankheit, ...