Art of Cart: Promis steigen auf der Reiteralm ins Pedal

Prominente aus Deutschland und Österreich tummeln sich dieses Wochenende auf der Trainingspiste von Marcel Hirscher. Grund dafür ist das Event "Art of Cart" - eine Formel1 im Miniformat.

So messen sich seit Freitagmorgen 750 Siegeshungrige auf der Rennstrecke, wahlweise in der FormulaG (Gasoline) oder FormulaE (Electro), sowie im V.I.P.-Hospitality in den Tugenden des Erfolgs: Mut, Fairness, Ausdauer und Disziplin. Mit dabei sind unter anderem Sportlerin und Moderatorin Patricia Kaiser sowie die ÖSV Skihelden Reinfried Herbst, Marco Schwarz und Georg Streitberger. Auch Bergdoktor Schauspielerin Ronja Forcher & Mark Keller waren am Start. Mit Andi Zuber, Mario Krall, Gerhard Tweraser und Fabian Vettel formierte sich auch die Motorsportszene zum rasanten Rennteam der Art of Cart.

Für die musikalische Umrahmung sorgten die Söhne Mannheims mit Rolf Stahlhofen, Claus Eisenmann und Gitarrist Andy Bayless.



Quelle: SN