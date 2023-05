Artengeschützte Schildkröten nicht rechtmäßig verkauft: Geldbuße in ungewöhnlichem Strafprozess

Mit einem sehr ungewöhnlichen Vorwurf, nämlich einem gerichtlich strafbaren Verstoß nach dem Artenhandelsgesetz (ArtHG, ein strafrechtliches Nebengesetz, Anm.), musste sich Dienstag am Landesgericht Strafrichterin Victoria Winkler befassen.

Mit einem sehr ungewöhnlichen Delikt, nämlich einem gerichtlich strafbaren Verstoß nach dem Artenhandelsgesetz (ArtHG, ein strafrechtliches Nebengesetz, Anm.), musste sich Dienstag am Landesgericht Strafrichterin Victoria Winkler befassen.

Auf der Anklagebank saß ein Salzburger, der Schildkröten züchtet. Konkret wurde ihm angelastet, im April 2021 zwei Breitrandschildkröten - eine Kriechtiergattung, die in der EU-Artenschutzverordnung gelistet ist - an einen Käufer veräußert zu haben, ohne ihm die dafür erforderliche Cites-Bescheinigung (Herkunftsbescheinigung) der Tiere mitzugeben. Eine Sachverständige sagte im Zeugenstand, dass der Schildkrötenbestand des Angeklagten "als legal zu bezeichnen ist" und der Mann auch eine Nachzucht für sieben Breitrandschildkröten behördlich gemeldet hatte. Allerdings sei eben für die besagten zwei Schildkröten zum Zeitpunkt von deren Verkauf noch kein Antrag bei der Behörde auf Ausstellung einer entsprechenden Bescheinigung gestellt worden. - Der Salzburger übernahm letztlich Verantwortung für ein "geringfügiges Fehlverhalten", wie sein Verteidiger betonte. Die Richterin erledigte den Fall per Diversion - gegen Zahlung von 400 Euro Geldbuße ist das Verfahren vom Tisch.