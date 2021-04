"Arzt im Dienst der UN" brachte Salzburgerin um fünfstelligen Betrag

Ein Internet-Betrüger hat mit der "Love Scamming"-Masche einer Salzburgerin eine fünfstellige Summe abgenommen. Der Mann, den die 48-Jährige via Social Media kennengelernt hatte, gab sich als Arzt aus, der für die Vereinten Nationen in Afghanistan arbeiten würde. Er spielte ihr vor, er wolle nach Ende seiner Tätigkeit dort nach Österreich ziehen, berichtete die Polizei am Samstag.

SN/www.BilderBox.com Symbolbild.