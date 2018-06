Arzt schickte Unfallopfer im Lungau weg - Streit um Verträge und Kosten

Das Tamsweger Krankenhaus hat keinen Augenarzt. Und über die einzige Facharztpraxis häufen sich die Beschwerden. Eine Patientin musste zur Untersuchung nach Salzburg gefahren werden.

Der Lungau hat nur einen einzigen Augenarzt - und der ist überlastet. Die Beschwerden häufen sich massiv. Für besonders große Aufregung sorgt der Fall einer Mauterndorferin, die nach einer Unfallverletzung nicht behandelt wurde.

Maria Schitter (75) wurde vor Kurzem bei Stallarbeiten von Rindern umgerannt und zu Boden getrampelt. Das Krankenhaus Tamsweg versorgte die Verletzte und nahm sie stationär auf. "Da meine Mutter auch am Auge starke Hämatome hatte, hat sie das Krankenhaus am nächsten Tag zum niedergelassenen Augenarzt Rudolf Premm geschickt", erzählt Martina Obermayer, Tochter der Betroffenen. Doch in der Arztordination habe man ihr die dringend notwendige Untersuchung verweigert. Am nächsten Tag - beim zweiten Versuch - habe sich das wiederholt.