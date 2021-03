Arzt soll im Pongau trotz positivem Test Patient behandelt haben - Festnahme

Der Mediziner wurde am Mittwoch festgenommen und in die Justizanstalt gebracht.

In einer Arztordination im Pongau kam es am Mittwoch zu einem Polizeieinsatz. Die Salzburger Polizei bestätigte SN-Informationen, wonach der Mediziner in seiner Ordination erschienen sein soll, obwohl er positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Laut Polizei soll gegen den Arzt am Dienstag nach dem positiven Test eine Verordnung ausgesprochen worden sein. Trotzdem soll er danach noch einen Patienten behandelt haben, dabei soll er weder den Mindestabstand eingehalten noch eine Maske getragen haben. Gegen den Mann wurde laut ...