Asfinag saniert Westautobahn zwischen Kleßheim und Knoten Salzburg

Die Arbeiten an Fahrbahnbelag, Lärmschutzwänden und Brücken in Fahrtrichtung Walserberg werden in drei Phasen eingeteilt und 7,5 Millionen Euro kosten.

SN/robert ratzer Auf der Westautobahn wird in der Nacht auf Samstag wieder eine Baustelle eingerichtet (Symbolbild).