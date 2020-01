Asfinag sprengt alte Almbrücke auf der A10 bei Hallein in der Nacht

Am Samstag um 23.30 Uhr ist die Sprengung der Brücke in Richtung Villach geplant. Die Autobahn wird zwischen den Anschlussstellen Hallein und Urstein in der Nacht auf Sonntag komplett gesperrt - von 22 bis 5 Uhr.



In der Nacht auf Sonntag sperrt die Asfinag beide Richtungsfahrbahnen der Tauernautobahn (A10) zwischen den Anschlussstellen Urstein und Hallein. Von 22 bis 5 Uhr wird der gesamte Verkehr auf die L105 (Halleiner Landesstraße) abgeleitet. Grund ist die für 23.30 Uhr geplante Sprengung der Almbrücke an der Richtungsfahrbahn Villach. Im Zuge der laufenden Erneuerung der A 10 wird die Brücke gänzlich neu errichtet.

Die Sprengung erfolgt in einem "verkehrsarmen Zeitfenster"

Asfinag-Projektleiter Hanspeter Treichl: "Im Vorjahr haben wir das alte

Brücken-Tragwerk in Richtung Salzburg gesprengt. In der Nacht auf Sonntag ist jenes in Richtung Villach an der Reihe. Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist dafür im nächtlichen, verkehrsarmen Zeitfenster von Samstag auf Sonntag eine Komplettsperre der Autobahn erforderlich."



Die Generalerneuerung der Brücke soll bis Juni abgeschlossen sein

Der Neubau der Brücke auf der Richtungsfahrbahn Villach steht ab Ende März an. Dafür werden in drei nächtlichen Sperren 70 Tonnen schwere und bis zu 40 Meter lange Stahlträger mit Betonfertigteilen eingehoben. Bis zum Abschluss der Generalerneuerung Ende Juni wird der gesamte Verkehr gebündelt auf der Richtungsfahrbahn Salzburg abgewickelt. Es stehen in jede Richtung immer zwei Fahrspuren zur Verfügung.

Die Asfinag investiert 37 Mill. Euro für sechs Kilometer Autobahn

Der Neubau der Almbrücke steht im Zusammenhang mit der Sanierung des sechs Kilometer langen Autobahnabschnitts zwischen Puch-Urstein und Hallein, der mehr als 50 Jahre alt ist. Mit einer Investition von 37 Mill. Euro Euro saniert die Asfinag sechs Kilometer Fahrbahn und Brücken der Tauernautobahn (A10) und bringt Leitschienen sowie Gewässer-Schutzanlagen auf den neuesten Stand der Technik.

Quelle: SN