Die SN haben mit Starsopranistin Asmik Grigorian über ihr Charity-Konzert in Golling, Freundschaft und die unerwartete Begegnung mit einem Biber gesprochen.

Am Tisch auf der Terrasse stehen Gugelhupf, frisches Obst und Käse. Dazu gibt's Kaffee. In der Wiese steht ein kleines Planschbecken neben einem Spielhaus, an einem großen Baum ist eine Schaukel angebracht und ums Eck in der Gartenlaube baumeln zwei ...