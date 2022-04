Assistierter Suizid: Salzburgerin nahm große Hürden bis zur eigenen Sterbeverfügung

Andrea Mielke setzte sich jahrzehntelang für ein selbstbestimmtes Leben trotz Behinderung ein. Jetzt hat sie ihre eigene Sterbeverfügung in Händen.

Das Hotel im Burgenland ist so etwas wie die zweite Heimat von Andrea Mielke geworden. 1178 Mal hat sie laut Hotelcomputer rund um Kuraufenthalte dort bereits übernachtet. Für die 57-jährige Salzburgerin war es klar, dass sie auch die letzten Tage ihres Lebens in diesem Hotel verbringen will. Andrea Mielke ist eine der ersten Personen, die in Österreich die seit dem 1. Jänner geltende Regelung für den assistierten Suizid in Anspruch nehmen werden. Die vergangenen Jahrzehnte hat Mielke für ein selbstbestimmtes ...