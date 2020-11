Asylbewerber könnten im Salzburger Notspital arbeiten

AMS und Sozialabteilung arbeiten daran, dass für einen Asylbewerber eine Sonderregelung ähnlich wie bei Saisonkräften erarbeitet wird.

Ab nächster Woche soll ein Corona-Notspital in der ehemaligen Wehrle-Klinik im Salzburger Andräviertel in Betrieb gehen. Das Spital soll für Bewohner von Seniorenwohnheimen da sein, die einen moderaten Krankheitsverlauf haben, aber in ihren Einrichtungen nicht ausreichend versorgt oder abgeschirmt werden können.

Zuletzt hatte die Sozialabteilung des Landes gemeinsam mit Trägern von Seniorenwohnhäusern noch daran gearbeitet, Personal für die Einrichtung zu finden. Am Freitag waren zwar noch einzelne Stellen in dem Spital zu besetzen - man sei aber optimistisch, ...