Asylbewerber soll Ausbildner bei Terroreinheit gewesen sein: Prozess in Salzburg

Ein ungewöhnlicher Terrorprozess findet am 2. März am Salzburger Landesgericht statt.

Auf der Anklagebank: ein 47-jähriger Asylbewerber aus Pakistan. Ihm wird angelastet, von 2002 bis 2014 in seiner Heimat Mitglied der als terroristisch eingestuften islamistisch-militanten Terrororganisation "Lashkar-e-Taiba" (LeT) gewesen zu sein. Wie Peter Egger, Sprecher des Landesgerichts, auf SN-Anfrage mitteilte, soll der zuletzt in Salzburg lebende Pakistaner als Ausbildner bei der Terroreinheit fungiert und andere Mitglieder und Freischärler am Umgang mit Waffen geschult haben. Zudem habe er bewaffnete Gruppen ins benachbarte Indien geschleust, damit diese indische Sicherheitskräfte töten.