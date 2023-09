Asylquartier in Puch wird wieder ein Hotel

Weniger euphorisch äußert sich der Pucher Bürgermeister Helmut Klose (ÖVP): "Es hat sich irgendwann eingependelt, aber anfangs lag die ganze Last bei uns, Schulräume wurden gebraucht etc. und Unterstützung gab es keine. Die Leute selbst waren kein Problem, die Betreuung hat gut funktioniert, aber nächstes Mal will ich vorher Fakten sehen, sonst stimme ich so etwas nicht mehr zu."

Rotkreuzchefin Tischler betont auch, zum Erfolg hätten viele beigetragen, von der Gemeinde über Firmen und Vereine bis zu Privatpersonen, die z. B. Spenden brachten und gemeinsame Feste organisierten: "Gemeinsam wurde so eine Atmosphäre geschaffen, in der sich die Ukrainer/-innen sofort willkommen fühlten. Das war nur möglich, weil so viele mitangepackt haben."