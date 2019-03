Attacke auf Security-Mitarbeiter in der Stadt Salzburg

21-jähriger Afghane soll 26-Jährigen in Geschäft Tritte versetzt haben.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Dienstagabend in einem Geschäftsgebäude in der Elisabeth-Vorstadt - dort ist der 26-jährige Tennengauer als Security-Mitarbeiter tätig. Zwischen dem 21-jährigen Afghanen und dem Security-Mann kam es zu einem Streit - Auslöser war ein Hausverbot des jungen Asylbewerbers. Der Sicherheitsmitarbeiter forderte den Afghanen auf, das Gebäude zu verlassen. Daraufhin versetzte dieser dem Tennengauer mehrere Tritte. Der 26-Jährige wurde im Bereich der Beine unbestimmten Grades verletzt. - er suchte selbstständig ein Spital auf.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte den vom Security beschriebenen 21-Jährigen kurz darauf im Nahbereich des Geschäftsgebäudes antreffen. Er wird angezeigt.

Quelle: SN