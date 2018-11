Attacke mit Küchenbeil in Salzburg: Mutmaßlicher Täter festgenommen

Nach einer Attacke mit einem Küchenbeil in der Nacht auf Sonntag in einer Wohnung in Salzburg ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Seine Opfer, zwei Mitbewohner, wurden verletzt in das Landeskrankenhaus eingeliefert. Das berichtete die Landespolizeidirektion Salzburg in einer Presseaussendung.

