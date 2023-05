Attacke mit Stiel von Weinglas in der Stadt Salzburg: War es Mordversuch?

27-Jähriger soll 46-Jährigem den Stiel eines zerbrochenen Glases gegen den rechten Halsbereich gerammt haben. Eine Not-OP rettete dem Opfer das Leben, der mutmaßliche Täter steht am 23. Mai wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes vor Salzburger Geschworenen.

Ein 27-jähriger Salzburger muss sich am 23. Mai vor einem Geschworenengericht verantworten, weil er einem 46-jährigen Mann im November 2022 in der Stadt Salzburg den Stiel eines zerbrochenen Weinglases in den Hals gerammt haben soll. Die Anklage wirft dem mehrfach vorbestraften 27-Jährigen (Verteidiger: RA Leopold Hirsch) versuchten Mord vor - er habe in zumindest bedingter Tötungsabsicht gehandelt.

Zu der Bluttat kam es damals gegen 4.30 Uhr Früh in der Imbergstraße nahe einer Bar. Der Attacke ging ein heftiger Streit voraus. Der Geschworenenprozess wird von Richter Günther Nocker geführt.