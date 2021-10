Attacken auf Sozialcontainer in Salzburg: "Das ist für mich bedrohlich"

Ein Container auf dem Mirabellplatz in Salzburg ist seit Jahren Anlaufstelle für Menschen in akuten Geldnöten - auch Einbrecher haben sich mittlerweile dafür interessiert.

Ein kleiner Baucontainer auf dem Mirabellplatz in der Stadt Salzburg ist binnen weniger Tage zwei Mal Schauplatz von Einbruchsversuchen geworden. Der Container steht hinter einem Holzgerüst, Efeu hat den kastenartigen Großbehälter diskret überwuchert.

Am Dienstag zeigt sich die Eingangstür schwer in Mitleidenschaft gezogen. Das in der Vorwoche eingeschlagene kleine Fenster ist mit zwei Brettern zugenagelt. In der Nacht hat sich zudem jemand mit Einbruchswerkzeug am Türschloss zu schaffen gemacht. Der Türgriff ist abgebrochen, auch Brandspuren sind zu sehen. ...