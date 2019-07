Attersee: Salzburger rettet Mann vor brennendem Boot

Vom Augenzeugen zum Lebensretter wurde ein 34-jähriger Salzburger am Attersee. Lorbeeren will er dafür aber keine.

Als Bernhard B. und seine beiden Begleiter Freitagabend in etwa einem Kilometer Entfernung eine meterhohe schwarze Rauchsäule sahen, die sich über der Mitte des Sees in die Höhe hob, handelten sie blitzschnell. "Wir haben auf unserem Motorboot Vollgas gegeben und haben gleichzeitig die Rettung alarmiert", berichtet Bernhard B. Da war es etwa 18.45 Uhr. Der 34-jährige Rechtsanwalt möchte nicht als Held gefeiert werden und seinen Namen daher nicht in der Zeitung lesen.

Noch vor den Einsatzkräften erreichten die Salzburger das in Vollbrand stehende Boot. Davor trieb ein Mann im Wasser, der offenbar verzweifelt versuchte, die Flammen zu löschen. "Es war aussichtslos", schildert Bernhard B. Das Boot sei nicht mehr zu retten gewesen. Es gelang ihm und seinen Begleitern, den im Wasser schwimmenden Mann an Bord zu holen. Er sei sichtlich geschockt von dem Vorfall gewesen, habe leicht geblutet und dürfte eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten haben.

"Als er uns berichtet hat, dass noch zwei weitere Passagiere mit ihm auf dem Boot waren, hielten wir Ausschau nach ihnen. Wir konnten aber kurze Zeit später feststellen, dass sie bereits von einem weiteren Boot aufgenommen worden und wohlauf waren", berichtet der Salzburger weiter. Die drei geretteten Männer wurden von der Wasserrettung übernommen.

Bei dem von Bernhard B. Geretteten handelte es sich um einen 38-jährigen Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck. Das ausgebrannte Motorboot wurde von der Feuerwehr in den Yachthafen Alexenau geschleppt und dort aus dem Wasser gehoben und sichergestellt. Die Ermittlungen der Brandursache wurde vom Landeskriminalamt übernommen. Laut Exekutive dürfte der Motorraum nach dem Tanken nicht ausreichend belüftet worden sein. Daher soll es zu einer Ansammlung von Benzindämpfen im Motorraum gekommen sein, die sich später bei einer Explosion entzündet haben. Kurz vor dem Unfall hatte der Lenker des Motorbootes in Nußdorf noch vollgetankt - mit 180 Litern Benzin.

Auch wenn sich nach der Anspannung Erleichterung breitgemacht habe, weil nicht mehr passiert sei: "Wir haben danach, als alles vorbei war, den Motor abgestellt und mussten ein paar Minuten über das Erlebte reflektieren", sagt Bernhard B.