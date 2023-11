Attraktivität als Herausforderung

Der Flachgau ist attraktiv. Immer mehr Menschen wollen hier leben. Öffentliche Einrichtungen, Behörden und Unternehmen siedeln sich an. Das ist verständlich und einerseits zu begrüßen. Mehr Einwohner und mehr Unternehmen bedeuten mehr Geld und mehr Möglichkeiten für die Gemeinden. Andererseits stellt es den Bezirk auch vor Herausforderungen. Die Raumordnung steht auf dem Prüfstand. Die Verkehrsproblematik auf den Einfahrtsstraßen in die Stadt Salzburg lässt sich nur schwer bis gar nicht in den Griff kriegen. Grundstücke und Immobilien sind praktisch unleistbar geworden. Diese (und weitere) Herausforderungen müssen aktiv angegangen werden, damit der dynamische Flachgau auch weiterhin lebenswert bleibt.