Auch 2021 gab es coronabedingt vergleichsweise weniger Einsätze der Salzburger Bergrettung

Salzburgs Bergretter rückten im Coronajahr 2021, das von einem mehrmonatigen Lockdown in der ersten Jahreshälfte geprägt war, landesweit zu exakt 624 Einsätzen aus. Das ist ein minimaler Rückgang gegenüber dem ersten Coronajahr 2020 mit 639 Einsätzen. Wie die Bergrettung anlässlich ihrer Landesversammlung am Samstag in Maria Alm bilanzierte, leisteten die Freiwilligen Retter im Vorjahr rund 9250 Einsatzstunden - ähnlich viele wie 2020.

Angesichts der Lockdowns, teils verbunden mit Ausgangssperren und Liftschließungen, sind die Einsatzzahlen deutlich niedriger als im bisherigen Rekordjahr 2019: Damals rückten die gut 1400 ehrenamtlichen Retterinnen und Retter gleich 793 Mal aus und leisteten 15.000 Einsatzstunden. 42 Prozent der Einsätze betrafen Wander- und Bergunfälle, im Vorjahr musste 32 Tote geborgen werden (2020: 35; 2019: 43).

Bei der Landesversammlung wurde der bisherige Landesbergrettungschef Balthasar Laireiter in seiner Funktion bestätigt.

Anhaltender Wanderboom und immer mehr Tourengeher

Landesleiter Laireiter wies auf einige Besonderheiten in der aktuellen Wintersaison 2021/22 hin: "Seit Ende 2021 ist der Trend zum Tourenskilauf noch einmal gestiegen. Das hat auch zu einer Zunahme der Unfälle um etwa 15 Prozent im Vergleich zu 2020/21 geführt." Die Zunahme führte demnach auch zu mehr Lawineneinsätzen (27 an der Zahl) in den ersten Wochen des Jahres 2021 (2020 waren es 22). Laireiter bedankte sich in diesem Zusammenhang für die Unterstützung durch die Förderer der Bergrettung: "Nur mit ihrer finanziellen Hilfe können die zum Teil schwierigen Einsätze gestemmt werden."



"Die Hauptursache der Bergunfälle im Vorjahr dürfte nach wie vor am anhaltenden Wanderboom liegen", erklärte Laireiter. Immer mehr Menschen suchen Entspannung und körperliche Fitness in den Bergen, sei es beim Wandern, Bergsteigen, Berglaufen oder Skitourengehen. Dieser Boom spiegelt sich auch in der Statistik 2021 wider. 42 Prozent der Gesamteinsätze betrafen Wander- und Bergunfälle.

August war im Vorjahr der einsatzstärkste Monat

Die meisten Einsätze nach Monaten gab es im August (107), gefolgt von Juli (66) und September (59). Die häufigsten Unfallursachen sind nach wie vor der Sturz bzw. Absturz mit 43 Prozent (2020: 49,5 Prozent), gefolgt von Verirren mit 15 Prozent (2020: 17,3%). Lawinen nehmen mit fünf Prozent (2020: knapp ein Prozent) auch 2021 nur einen geringen Anteil am Unfallgeschehen ein.

Hundeteams werden immer wichtiger

Auffallend im vergangenen Jahr war auch die stark steigende Zahl der Einsätze für die Spezialgruppe Bergrettungshunde (plus 59 % gegenüber 2020). "Das zeigt einmal mehr, wie wichtig unsere Hundeteams im ganzen Bundesland Salzburg sind", so der Landesleiter, der dieses zusätzliche und sehr zeitintensive Engagement seiner Hundeführer und Hundeführerinnen in den Reihen der Bergrettung lobend hervorhob.



Im ersten Quartal 2022 bereits 195 Einsätze

In den ersten drei Monaten des aktuellen Jahres kam es bereits zu 195 Einsätzen - dabei gab es heuer bereits vier Tote im Bereich Skitourengehen und Skilauf. Im Vergleich zum Vorjahr gab es im heurigen März gleich doppelt so viele Einsätze wie im März 2021.

Mehr Bergretter und -retterinnen in Ausbildung

Erfreulicherweise, so Laireiter, habe auch die Zahl der Frauen und Männer in deren Probejahr zugenommen. 2021 stieg diese um 59 Prozent an. Bei den Anwärtern liegt der Anteil der Frauen bereits bei 23 von 160 Anwärtern. Der Gesamtanteil der Frauen in der Salzburger Bergrettung bei den aktuell rund 1450 aktiven Einsatzkräften macht derzeit rund vier Prozent aus.

Neben den Einsätzen leisten Salzburgs Bergretter jährlich noch tausende ehrenamtliche Stunden für anspruchsvolle Aus- und Fortbildungen, sowie Hilfsdienste - beispielsweise bei Naturkatastrophen.

Mit 28 Euro Förderbeitrag weltweit versichert

Für einen Förderbeitrag von 28 Euro bietet die Bergrettung dem Einzahler samt seiner gesamten Familie eine äußerst günstige Versicherung für Bergungskosten aus unwegsamem Gelände (Berg- und Wassernot) weltweit. Mit diesem Betrag wird die Finanzierung der Ausrüstung und Ausbildung der Bergretter mitfinanziert. Im Gegenzug stehen allein in Österreich rund 12.600 Bergrettungsleute bereit, den Freizeitsportlern und Wanderfreudigen schnell und effizient zu helfen: im Fels, im Eis, auf der Piste, auf dem Wanderweg.