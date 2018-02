Auch bayerische Retter fordern eine Vignettenbefreiung

Ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes spricht von "neuen Hürden" bei Einsatzfahrten über österreichische Autobahnen. Er verweist darauf, dass die Vignetten viel Geld kosten, das an anderer Stelle fehlen würde.

Österreichs Polizei, Rettung und Feuerwehr sind dauerhaft von der Vignettenpflicht auf heimischen Autobahnen und Schnellstraßen befreit. Künftig soll die Ausnahme auch für andere Einsatzorganisationen wie die Berg- und die Wasserrettung gelten. Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) hat angekündigt, dass die Mautordnung in diesem Sinne rasch geändert wird.

Lange Rückfahrten über Landstraßen und Nebenwege

Jetzt fordert auch das Bayerische Rote Kreuz (BRK) eine Vignettenbefreiung für Einsatzkräfte aus den Landkreisen Berchtesgadener Land und Traunstein. Dabei geht es um Fahrten des Rettungsdienstes und des Krankentransportes auf österreichischen Autobahnen. Laut BRK könnten Rettungskräfte mit Blaulicht und Martinshorn zwar ohne Vignette über die österreichischen Autobahnen zur Einsatzstelle ausrücken. Für den Rückweg wäre jedoch eine Mautzahlung fällig. Dadurch müssten sich die Rettungsdienst-Mitarbeiter häufig aufwendigere Rückwege über Landstraße und Nebenwege suchen, heißt es. BRK-Kreisbereitschaftsleiter Florian Halter: "Die bei den Einsatzkräften seit vielen Jahren gelebte EuRegio wird durch die neue Hürde massiv ausgebremst." Für die Leitstellen sei es aber wichtig, dass die Rückfahrten nicht unnötig lange dauern, um bei weiteren möglichen Notfällen keine Gebiete unterversorgt zu lassen.

Allein im Berchtesgadener Land geht es um rund 50 Fahrzeuge

Im Berchtesgadener Land müsste das zu einem großen Teil über Spenden der Bevölkerung finanzierte Rote Kreuz für rund 50 Autos im Rettungsdienst und Krankentransport, der BRK-Bereitschaften, der BRK-Wasserwacht und der Bergwacht Vignetten kaufen - für viel Geld, das an anderer Stelle fehlen würde, heißt es.

Einsatzfahrzeug ist fest in die ÖRK-Alarmpläne eingebunden

Das Bayerische Rote Kreuz verweist auch darauf, dass das Einsatzleitfahrzeug (ELW2) der ehrenamtlichen BRK-Bereitschaften aus dem Berchtesgadener Land mit zusätzlicher österreichischer Technik ausgestattet und fest in die Alarmpläne des Österreichischen Roten Kreuzes (ÖRK) eingebunden ist. Analog laufe es mit der in der Bergwacht integrierten Höhlenrettung in Freilassing, die automatisch ebenfalls alarmiert werde, wenn im Salzburger Land ein Höhlenunfall passiere.

(SN)