Auch das Wetter hält die Urlauber nicht auf

Kurz nach der Öffnung konnten die Gastgeber schon die ersten Urlauber begrüßen. Vor allem Campingplätze sind heuer wieder sehr gefragt.

Für ein paar Tage Urlaub nehme man nach den monatelangen Einschränkungen alles in Kauf, sogar das schlechte Wetter, sagt Andrea Gregoscz. Sie und ihre Freundin Jeannette Dettlaff waren die Ersten, die am Mittwoch mit ihrem Wohnmobil den Schranken des Campingplatzes Grubhof in St. Martin passierten. Schon vor neun Uhr waren die Frauen aus Sachsen im Pinzgau. "Wir waren auf dem Weg noch einen Tag am Chiemsee", sagt Andrea Gregosz. "Da hatten wir nicht mehr weit."

Empfangen wurden sie ...