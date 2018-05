Auch der Kirchenwirt in Zederhaus ist jetzt komplett rauchfrei

Salzburgs Gesundheitslandesrat macht mit seiner Rauchfrei-Initiative munter weiter. 190 Betriebe haben sich bereits angeschlossen. Neuzugang ist ein klassischer Lungauer Dorfwirt.

Gesundheitsreferent Christian Stöckl hat zu Jahresbeginn auf eigene Faust die Initiative "Freiwillig rauchfrei" in Salzburg gestartet. Nachdem die schwarz-blaue Bundesregierung das Rauchverbot, das ab Mai gelten sollte, wieder aufgehoben hat, versucht Stöckl, die Wirte freiwillig zum Umstieg auf ein rauchfreies Lokal zu bewegen. Nun sind bald 200 Lokale freiwillig rauchfrei. Neu hinzugekommen ist kürzlich der Kirchenwirt in Zederhaus. "Noch vor kurzer Zeit war es fast denkunmöglich, dass in einem traditionellen Dorfwirtshaus nicht geraucht werden darf. Doch die Zeiten haben sich geändert und die Gastronomen erkennen, in welche Richtung es geht. Sie kommen damit dem Wunsch der Gäste nach, die ohne gesundheitsgefährdende Beeinträchtigung durch Rauch essen und trinken wollen", sagt Stöckl.



Das bestätigen auch die Wirtsleute Peter und Kordula Gruber vom Kirchenwirt in Zederhaus: "Die Gäste gehen ja nicht wegen dem Rauchen ins Wirtshaus. Das können sie daheim auch. Sie wollen gut essen, gemütlich ein Glas trinken und sich unterhalten - und das in einem gepflegten Ambiente. Dazu gehört auch eine entsprechende Luft, die nicht von Rauchschwaden verhangen ist", so Peter und Kordula Gruber. "Es ist einfach besser, wenn man in ein Gasthaus kommt, in dem nicht geraucht wird."





Reaktionen durchwegs positiv

Die Erfahrungen in der ersten Woche als rauchfreies Gasthaus waren laut Peter Gruber sehr positiv. "Wir haben eigentlich nur zustimmende Rückmeldungen erhalten. Auch von Rauchern wurde die Umstellung begrüßt. Das bestätigt uns in unserer Entscheidung und freut uns", sagt der Wirt.

Aktuell sind 190 Betriebe auf der Website des Landes gelistet, die der Aktion "Freiwillig rauchfrei" beigetreten sind.

(SN)