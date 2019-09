Bei der 25. Weltmeisterschaft für Rettungshunde in Paris messen Hundeführer mit ihren Vierbeinern ihr Können. Am Start steht ein gebürtiger Halleiner, einer der Hauptrichter kommt aus Pfarrwerfen.

Beim Erdbeben 1999 in der Türkei stand der gebürtige Halleiner Markus Bock im Hilfseinsatz und sah, was Such- bzw. Rettungshunde in einer solchen Situation zu leisten vermögen. "Da ist bei mir der Funke übergesprungen. Seither besitze ich auch einen ausgebildeten ...